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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا توقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش

أمريكا توقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش

أمريكا توقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش
هسبريس - متابعة
السبت 14 مارس 2020 - 09:20

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها ستوقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش اعتبارا من 16 مارس وحتى 11 مايو.

وقال بيان للبنتاغون إن القيود، التي وافق عليها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركيست ستنطبق على "أفراد الخدمة والمدنيين العاملين بالوزارة وعائلاتهم المرتبطين بمنشآت وزارة الدفاع ومرافقها والمناطق المحيطة داخل الولايات المتحدة وأراضيها".

وأوضح البيان أن "القيود ستوقف كل الرحلات الداخلية، بما في ذلك التغيير الدائم للتمركز والواجبات المؤقتة"، مضيفا "يمكن منح استثناءات للسفر للحالات الضرورية عندما يكون السفر مرتبطا بمهام، لأسباب إنسانية أو بسبب أزمة شديدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Fatima السبت 14 مارس 2020 - 09:36
الله يسترنا وينجي جميع المخلوقات يا ارحم الراحمين
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0
2 - امريكا السبت 14 مارس 2020 - 09:44
هاد دليل على أن أمريكا هي يسب انتشار كورونا لي حفر شي حفر تيطيح فيها ايام هو اكبر عدو للبشرية
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3 - 16 مارس !! ما السر !! السبت 14 مارس 2020 - 09:50
لماذا بالظبط الكل يردد ابتداءً من 16 مارس !! في فرنسا الرحﻻت الجوية والمدارس والجامعات. .و ..و..ستتوقف ابتداء من 16 مارس .. في عدد كثير من دول اوربا غي نفس الوقت 16 مارس ...!! في بلدنا الحبيب نفس الوقت الزمني !!...في امريكا ابتداءا من 16 مارس ..يمنع تنقﻻت والرحلات بما فيها تنقﻻت الجيش. ... في 16 مارس ....
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