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كُتّاب وآراء
أمريكا توقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها ستوقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش اعتبارا من 16 مارس وحتى 11 مايو.
وقال بيان للبنتاغون إن القيود، التي وافق عليها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركيست ستنطبق على "أفراد الخدمة والمدنيين العاملين بالوزارة وعائلاتهم المرتبطين بمنشآت وزارة الدفاع ومرافقها والمناطق المحيطة داخل الولايات المتحدة وأراضيها".
وأوضح البيان أن "القيود ستوقف كل الرحلات الداخلية، بما في ذلك التغيير الدائم للتمركز والواجبات المؤقتة"، مضيفا "يمكن منح استثناءات للسفر للحالات الضرورية عندما يكون السفر مرتبطا بمهام، لأسباب إنسانية أو بسبب أزمة شديدة".