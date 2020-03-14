حالة وفاة جديدة في الجزائر جراء "فيروس كورونا"

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بولاية البليدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ثلاث حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 37 حالة.

وكانت شركة الطيران الجزائرية أعلنت أمس الجمعة إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من بعد غد الاثنين، تزامنا مع تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد مصدرها فرنسا وإيطاليا.