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الرئيسية | خارج الحدود | شركة "أبل" تعلن إغلاق جميع متاجرها خارج الصين

شركة "أبل" تعلن إغلاق جميع متاجرها خارج الصين

شركة "أبل" تعلن إغلاق جميع متاجرها خارج الصين
هسبريس - متابعة
السبت 14 مارس 2020 - 10:24

أعلنت شركة "أبل" عن إغلاق جميع متاجرها خارج الصين حتى 27 مارس الجاري لمنع انتشار فيروس "كورونا".

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