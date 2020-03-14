24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد (5.00)

  2. المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية (5.00)

  3. إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" (5.00)

  4. النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)

  5. هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تعتزم حظر التجمعات العامة لكبح كورونا

بريطانيا تعتزم حظر التجمعات العامة لكبح كورونا

بريطانيا تعتزم حظر التجمعات العامة لكبح كورونا
هسبريس - رويترز
السبت 14 مارس 2020 - 20:30

تعتزم الحكومة البريطانية سن قوانين للطوارئ، هذا الأسبوع، لحظر التجمعات العامة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في تصعيد لخطة الأزمة التي قال منتقدوها إنها شديدة التراخي.

وقاوم رئيس الوزراء بوريس جونسون، حتى الآن، ضغوطا لتطبيق بعض الإجراءات الصارمة المطبقة في بلدان أوروبية أخرى لإبطاء انتشار الفيروس.

لكن تم أمس الجمعة تعليق كافة مبارايات الدوري الإنجليزي حتى الرابع من أبريل فيما أرجأ المنظمون أحداثا رياضية أخرى مثل ماراثون لندن.

وقال مصدر بالحكومة "صغنا تشريعا للطوارئ لمنح الحكومة السلطات المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا بما في ذلك سلطات منع التجمعات العامة وتعويض المنظمين"، وأضاف:"سننشر هذا التشريع خلال الأسبوع الحالي".

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حظر التجمعات العامة قد يسري اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع وقد يؤثر على أحداث منها مهرجان جلاستونبري للموسيقى وبطولة ويمبلدون للتنس وسباق الخيل المعروف بالسباق الوطني الكبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.