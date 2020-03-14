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كُتّاب وآراء
بريطانيا تعتزم حظر التجمعات العامة لكبح كورونا
تعتزم الحكومة البريطانية سن قوانين للطوارئ، هذا الأسبوع، لحظر التجمعات العامة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في تصعيد لخطة الأزمة التي قال منتقدوها إنها شديدة التراخي.
وقاوم رئيس الوزراء بوريس جونسون، حتى الآن، ضغوطا لتطبيق بعض الإجراءات الصارمة المطبقة في بلدان أوروبية أخرى لإبطاء انتشار الفيروس.
لكن تم أمس الجمعة تعليق كافة مبارايات الدوري الإنجليزي حتى الرابع من أبريل فيما أرجأ المنظمون أحداثا رياضية أخرى مثل ماراثون لندن.
وقال مصدر بالحكومة "صغنا تشريعا للطوارئ لمنح الحكومة السلطات المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا بما في ذلك سلطات منع التجمعات العامة وتعويض المنظمين"، وأضاف:"سننشر هذا التشريع خلال الأسبوع الحالي".
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حظر التجمعات العامة قد يسري اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع وقد يؤثر على أحداث منها مهرجان جلاستونبري للموسيقى وبطولة ويمبلدون للتنس وسباق الخيل المعروف بالسباق الوطني الكبير.