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كُتّاب وآراء
عدد المصابين الفلسطينيين بـ"كورونا" يصل 38 حالة
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 38 إصابة جميعهم في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بإيجاز للصحفيين في رام الله، إنه تم اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالفيروس جميعهم من سكان مدينة بيت لحم.
وذكر ملحم أن هؤلاء انتقل إليهم الفيروس جراء مخالطتهم مصابين سابقين، موضحا أنه لم يطرأ أي تداعيات على أي من المصابين بالفيروس، بما فيهم الحالات التي تخضع للحجر الصحي.
وكان تم تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية في الخامس من الشهر الجاري في مدينة بيت لحم.