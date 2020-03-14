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الإمارات تغلق مراكز ثقافية وترفيهية بمدينة أبوظبي
السبت 14 مارس 2020 - 11:25
كشفت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت أنه تقرر إغلاق عدد من المراكز الثقافية والترفيهية في أبوظبي بدءاً من اليوم وحتى 31 مارس الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.