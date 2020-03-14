الإمارات تغلق مراكز ثقافية وترفيهية بمدينة أبوظبي

هسبريس - متابعة

كشفت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت أنه تقرر إغلاق عدد من المراكز الثقافية والترفيهية في أبوظبي بدءاً من اليوم وحتى 31 مارس الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.