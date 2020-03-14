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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" في إيران .. 12729 حالة و611 وفاة

"كورونا" في إيران .. 12729 حالة و611 وفاة

"كورونا" في إيران .. 12729 حالة و611 وفاة
هسبريس - متابعة
السبت 14 مارس 2020 - 11:45

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 12729 حالة.

وأفاد المسؤول ذاته أن عدد الوفيات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 611 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سليم السبت 14 مارس 2020 - 11:57
ملاحظة نشكر الدولة على الاجراءات المتبعة الى حدود الساعة ... لكن قد يحدث تسرب خاصة و هناك افراد من الجالية يسعون للهروب من الحجر في اروربا عن طريق عمل ترونزيت من اوروبا الى تركيا و بعدها الى المغرب كما ان مصر اصبحت بورة ( تركيا و مصر لا تصرحان بالاصابات ) . المرجو من المغرب تعليق خط مصر و خط تركيا . و بالتعاون و يقظة الشعب سننتصر على كورونا الدولة قامت بكل ما عليها الان الكرة في ملعب الشعب بتعاون و التازر و التوعية
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