"كورونا" في إيران .. 12729 حالة و611 وفاة

هسبريس - متابعة

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 12729 حالة.

وأفاد المسؤول ذاته أن عدد الوفيات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 611 حالة.