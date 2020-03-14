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"كورونا" في إيران .. 12729 حالة و611 وفاة
السبت 14 مارس 2020 - 11:45
كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 12729 حالة.
وأفاد المسؤول ذاته أن عدد الوفيات في البلاد من جراء فيروس كورونا وصل إلى 611 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سليم السبت 14 مارس 2020 - 11:57
ملاحظة نشكر الدولة على الاجراءات المتبعة الى حدود الساعة ... لكن قد يحدث تسرب خاصة و هناك افراد من الجالية يسعون للهروب من الحجر في اروربا عن طريق عمل ترونزيت من اوروبا الى تركيا و بعدها الى المغرب كما ان مصر اصبحت بورة ( تركيا و مصر لا تصرحان بالاصابات ) . المرجو من المغرب تعليق خط مصر و خط تركيا . و بالتعاون و يقظة الشعب سننتصر على كورونا الدولة قامت بكل ما عليها الان الكرة في ملعب الشعب بتعاون و التازر و التوعية
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