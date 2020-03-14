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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا .. 4500 إصابة بـ"كورونا" و91 حالة وفاة

فرنسا .. 4500 إصابة بـ"كورونا" و91 حالة وفاة

فرنسا .. 4500 إصابة بـ"كورونا" و91 حالة وفاة
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 14 مارس 2020 - 22:56

أعلنت السلطات الصحية أنه تم احصاء اكثر من 830 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ما يرفع حصيلة الاصابات الى 4500 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 91 شخصا في البلاد.

وأوضح المدير العام للصحة، جيروم سالومون، أن هناك 12 وفاة اضافية مقارنة بأمس الجمعة و"أكثر من 300 إصابة خطيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الأحد 15 مارس 2020 - 00:00
بعد أن ينضبط الناس ويلتزمون بالإجراءات الوقائية و يعينون ذوي الاختصاص بعدم التشويش فإن الأمور سوف تتحسن تدريجيا
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