24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقيب الفنانين يدعو إلى حماية الحياة الثقافية في "زمن كورونا"
- "باب السماء مفتوح".. تساؤلات نسائية تنفتح على الوجود والمعنى
- صورة من الفضاء تكشف تفشي "كورونا" في إيران قبل وقت طويل
- هل كان الأمازيغ يكتبون لغتهم القومية؟
- في الحاجة للاحتفاء بالكتاب
الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب (5.00)
بعد تعليق الرحلات .. السياح الإسبان يغادرون عبر سبتة ومليلية (5.00)
- المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر - (207)
- "كورونا" يصيب المغاربة بجنون التسوق .. و"هستيريا" تعم المحلات - (133)
- الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب - (112)
- وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا" - (104)
- المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قطر تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19).
وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الرسمي اليوم ، إن اجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ حتى اليوم 6788 حالة ، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 337 ، فيما سجلت 17 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
وأضافت أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي.
وأشارت إلى أنه تم ادخال الحالات المصابة الجديدة الى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضحت أن الجهات المختصة في الوزارة مستمرة في توسيع دوائر البحث واجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.