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الرئيسية | خارج الحدود | قطر تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 14 مارس 2020 - 12:15

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19).

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الرسمي اليوم ، إن اجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ حتى اليوم 6788 حالة ، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 337 ، فيما سجلت 17 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأضافت أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي.

وأشارت إلى أنه تم ادخال الحالات المصابة الجديدة الى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت أن الجهات المختصة في الوزارة مستمرة في توسيع دوائر البحث واجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقيم السبت 14 مارس 2020 - 12:39
نحن نعمل هنا في قطر ونخض للفصح ٣ في اليوم في الصباح الباكر عند مغادرتنا للعمل وبعد العودة من العمل في وقت الغداء وبعد انتهاء العمل نطلب السلامة والعافية
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9
2 - اللهم اني بلغت !! السبت 14 مارس 2020 - 12:48
يجب على سلطات قطر وقف جميع العلاقات مع إيران ..!!
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2
3 - زبي السبت 14 مارس 2020 - 12:58
ممكن نعرف بأن هاد الفيروس من صنع لاممريكي
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-5
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