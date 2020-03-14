ترامب خالط شخصا ثانيا مصابا بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالط شخصا ثانيا في مطلع الأسبوع الماضي تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا، لكنه أكد أنه ليس في حاجة للخضوع لفحص أو حجر صحي.

وتناول ترامب العشاء في الأسبوع الماضي مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن الذي يقول مسؤولون برازيليون إنه تم التأكد من إصابته بكورونا.

وكشف الدكتور شون بي. كونلي أن ضيفا آخر على العشاء الذي أقيم في مارا لاجو اختلط بالرئيس لفترة وجيزة ثم بعد ثلاثة أيام بدأت تظهر عليه أعراض الإصابة بكورونا وتأكدت إصابته بعدها.

وأضاف كونلي في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة إن المخالطة "منخفضة الخطورة" وإن الرئيس لا يحتاج للبقاء "قيد الحجر في المنزل".

وتابع "مخالطة الرئيس للحالة الأولى كانت محدودة للغاية (تصوير ومصافحة) وعلى الرغم من أنه خالط الحالة الثانية وقتا أطول فإن كافة المعاملات بينهما كانت قبل ظهور أي أعراض".