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الرئيسية | خارج الحدود | 1500 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسبانيا

1500 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسبانيا

1500 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسبانيا
هسبريس - متابعة
السبت 14 مارس 2020 - 13:02

إسبانيا تسجل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليصل مجموع الإصابات إلى 5700 حالة.

التفاصيل لاحقا..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - yassine de fes السبت 14 مارس 2020 - 13:09
لطفك يا الله ، اللهم ٱرفع عنا وعن إخواننا البلاء
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35
2 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 14 مارس 2020 - 13:13
اللهم الطف بالبلاد والعباد واحفظنا من كل خطر
واجنبنا من ويلات الأوبئة والأمراض والزلازل والفيضانات ووفقنا لفعل الخيرات واجنبنا عن فعل المنكرات واهدنا إلى سواء السبيل وانصر الإسلام واعز المسلمين واهزم جيوش الكافرين وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لايعجزون قدرتك
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27
3 - مواطن السبت 14 مارس 2020 - 13:22
المغرب لا يعترف بالعدد الحقيقي للاصابات بفيروس كورونا الاخبار تقول تجاوزت 1000ومع ذلك يتم طمس الحقائق ...اسبانيا وفرنسا التي لديها الصحة متطور ومع ذلك وصلت الى ستة الاف مصاب والمغرب لا صحة لا بنية لا معدات..... وقالك ثمانية مصابين ....الضحك على الذقون
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-13
4 - الفيلسوف السبت 14 مارس 2020 - 13:26
صرح الوزير الأول الإسباني أنه من المتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى 10 آلاف و تقرر إعلان حالة الطوارئ غدا في جميع إسبانيا..
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2
5 - بعض التعاليق السبت 14 مارس 2020 - 13:27
الى متطوع المسيرة الخضراء
اللهم عجل و لا تاجل هل تعلم ان اللقاح اللذي اخذت في صغرك من صنع الكفار لو لاه لكنت اما ميتا او بعاهة مستديمة
القلوب البيصاء تدعو لهم بالهداية اما القلوب السوداء امثالك لا مكان لها في الجنة ارتقوا لم و لن تنفعوا البشرية
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4
6 - مجد السبت 14 مارس 2020 - 13:29
كورونا ستغير العادات السيئة للبشر.
سبحان الله فيروس لا يرى بالعين المجردة .حرك العالم بأسره. الدنيا لا تسوى جناح بعوضة. و نصر للإسلام و المسلمين
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6
7 - rachid السبت 14 مارس 2020 - 13:31
اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك واحفظ احبتنا ياحي يا قيوم برحمتك الواسعة
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3
8 - مغربي في اسبانيا السبت 14 مارس 2020 - 13:34
يالله يرحمن يارحيم الله محفظ ان من هذا الفيروس
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