تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية في السعودية

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/03/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- نقيب الفنانين يدعو إلى حماية الحياة الثقافية في "زمن كورونا"
- "باب السماء مفتوح".. تساؤلات نسائية تنفتح على الوجود والمعنى
- صورة من الفضاء تكشف تفشي "كورونا" في إيران قبل وقت طويل
- هل كان الأمازيغ يكتبون لغتهم القومية؟
- في الحاجة للاحتفاء بالكتاب
الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب (5.00)
بعد تعليق الرحلات .. السياح الإسبان يغادرون عبر سبتة ومليلية (5.00)
- المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر - (207)
- "كورونا" يصيب المغاربة بجنون التسوق .. و"هستيريا" تعم المحلات - (133)
- الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب - (112)
- وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا" - (104)
- المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer