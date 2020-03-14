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الرئيسية | خارج الحدود | تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية في السعودية

تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية في السعودية

تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية في السعودية
هسبريس - متابعة
السبت 14 مارس 2020 - 13:12

قررت المملكة العربية السعودية تعليق جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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