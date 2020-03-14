24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/03/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- نقيب الفنانين يدعو إلى حماية الحياة الثقافية في "زمن كورونا"
- "باب السماء مفتوح".. تساؤلات نسائية تنفتح على الوجود والمعنى
- صورة من الفضاء تكشف تفشي "كورونا" في إيران قبل وقت طويل
- هل كان الأمازيغ يكتبون لغتهم القومية؟
- في الحاجة للاحتفاء بالكتاب
الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب (5.00)
هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر - (208)
- عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب - (173)
- "كورونا" يصيب المغاربة بجنون التسوق .. و"هستيريا" تعم المحلات - (155)
- الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب - (112)
- وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا" - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الإمارات توقف مؤقتا منح التأشيرات بسبب كورونا
السبت 14 مارس 2020 - 14:03
قررت الإمارات العربية المتحدة التوقيف المؤقت لمنح جميع التأشيرات بداية من 17 مارس الجاري، بسبب انتشار "كورونا" في العالم.
وأعلنت الإمارات في السياق تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتبارا من 17 مارس.
ومن القرارات الأخرى المتخذة إغلاق صالات السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية حتى نهاية مارس الجاري.