الإمارات توقف مؤقتا منح التأشيرات بسبب كورونا

هسبريس من الرباط

قررت الإمارات العربية المتحدة التوقيف المؤقت لمنح جميع التأشيرات بداية من 17 مارس الجاري، بسبب انتشار "كورونا" في العالم.

وأعلنت الإمارات في السياق تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتبارا من 17 مارس.

ومن القرارات الأخرى المتخذة إغلاق صالات السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية حتى نهاية مارس الجاري.