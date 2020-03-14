الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد

هسبريس - متابعة

قررت الحكومة الأردنية وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد والكنائس، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقررت الأردن إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية باستثناء الشحن بدءا من الثلاثاء.

وعلقت الأردن الدراسة في المدارس والجامعات ابتداء من الأحد ولمدة أسبوعين تفاديا لمنع انتشار فيروس كورونا.