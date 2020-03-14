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الرئيسية | خارج الحدود | "وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة

"وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة

"وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة
هسبريس - متابعة
السبت 14 مارس 2020 - 15:39

قالت وسائل إعلام أميركية إنه تم تسجيل 50 وفاة بسبب "فيروس كورونا" في الولايات المتحدة، وإن الإصابات بلغت 2340 حالة.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل وفاة أول فتاة في ولاية نيويورك الأمريكية اليوم بسبب "الفيروس القاتل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - khawla dh السبت 14 مارس 2020 - 15:56
هاد الوباء ديال كورونا غادي وكيزد ويقتل فالناس والله لعالم تالاش غيبقا هاد الوباء لكينتاشر .
ولكين نحمد الله ونشكره فالبلدان العربية غادين كيتشافاو الناس بحال الامارات لتشافى فيها 23 شخص حاليا.
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5
2 - حسن السبت 14 مارس 2020 - 16:07
لطفك يا الله ، اللهم نجنا من كل وباء أو داء
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10
3 - aziz السبت 14 مارس 2020 - 16:08
الحمد لله العرب اكتر مناعة خاصة المسلمون نخمد الله على نعمة الإسلام خمس صلوات في اليوم مع الوضوء تحيل دون دخول لي فيروس للجسم.
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20
4 - الصحراوي إبن تافيبلالت السبت 14 مارس 2020 - 16:27
على الكل عمل خمسة فصوص من الثوم في قدر ملعقتين كبيرتين من العسا الحقيقي المصفا وتلك الفصوص تقطع إلى قطع صغيرة وتعمل في العسل ويوضع على النار لمدة عشر دقائق ، وعندما يبرد قليلا يستعمله الأنسان المصاب ب فيروس كورونا فهو سيسشفى إن شاء الله في حينه ..حتى الذي شك في أنه مصاب بالفيروس يستعمل هذه الوصفة سينجا بحول الله ..
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3
5 - متتبع السبت 14 مارس 2020 - 16:28
الانفلوانزا الموسمية تقتل 10.000 شخص في امريكا.
أظن انه تم تهويل الوباء في العالم لغرض في نفس يعقوب.
الغريب العجيب هو كيف تغلبت الصين على الوباء وحسب ما يقولون فأن زائر واحد مصاب من بلد مجاور لمدينة أخرى في الصين غير يوهان قادر على نشر الوباء بسرعة عالية من جديد.
أظن من يتوفون هم أصلا مصابون بانفلوانزا موسمية حادة.
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