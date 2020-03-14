"وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة

هسبريس - متابعة

قالت وسائل إعلام أميركية إنه تم تسجيل 50 وفاة بسبب "فيروس كورونا" في الولايات المتحدة، وإن الإصابات بلغت 2340 حالة.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل وفاة أول فتاة في ولاية نيويورك الأمريكية اليوم بسبب "الفيروس القاتل".