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كُتّاب وآراء
السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد إلى 103 حالات، في ظل جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقررت حكومة المملكة أيضا تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد ضمن جهودها للسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الأسبوعين يعتبران" إجازة رسمية استثنائية للمواطنين(السعوديين) والمقيمين (الأجانب)الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات".
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تعليقات الزوّار (1)
فقط أساليب التعقيم الصحية و الاجراءات الطبية والعزل ...