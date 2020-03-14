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الشرطة الدنماركية تمنع 29 شخصا من بلوغ ألمانيا
السبت 14 مارس 2020 - 22:25
ذكرت الشرطة الدنماركية في يوتلاند، جنوبي البلاد، أنه تم منع 29 شخصا من دخول المعابر الحدودية البرية أثناء توجههم إلى ألمانيا؛ بعد إغلاق الحدود اليوم السبت.
ولم يبق سوى ثلاثة معابر برية مفتوحة فقط بين الدنمارك وألمانيا، وقالت شرطة كوبنهاغن أإنه تم إيقاف 13 شخصا عند جسر أوريسوند، وهو خط سككي وبري يربط بين الدنمارك والسويد.
وقال رئيس هيئة الصحة الدنماركية، بهذا الشأن الذي يأتي عقب تفشي "كورونا"، إن "قرار إغلاق حدود البلاد قرار سياسي".