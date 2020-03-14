24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد (5.00)

  2. المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية (5.00)

  3. النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)

  4. هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  5. نهاية كورونا بالصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الدنماركية تمنع 29 شخصا من بلوغ ألمانيا

الشرطة الدنماركية تمنع 29 شخصا من بلوغ ألمانيا

الشرطة الدنماركية تمنع 29 شخصا من بلوغ ألمانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 مارس 2020 - 22:25

ذكرت الشرطة الدنماركية في يوتلاند، جنوبي البلاد، أنه تم منع 29 شخصا من دخول المعابر الحدودية البرية أثناء توجههم إلى ألمانيا؛ بعد إغلاق الحدود اليوم السبت.

ولم يبق سوى ثلاثة معابر برية مفتوحة فقط بين الدنمارك وألمانيا، وقالت شرطة كوبنهاغن أإنه تم إيقاف 13 شخصا عند جسر أوريسوند، وهو خط سككي وبري يربط بين الدنمارك والسويد.

وقال رئيس هيئة الصحة الدنماركية، بهذا الشأن الذي يأتي عقب تفشي "كورونا"، إن "قرار إغلاق حدود البلاد قرار سياسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.