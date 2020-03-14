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رئيس أمريكا ينتظر نتائج تحاليل "فيروس كورونا"
السبت 14 مارس 2020 - 18:25
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت فى واشنطن، أنه خضع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
ونقلت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب، في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قوله أن نتائج الاختبارات المعملية ستظهر في غضون أيام قلائل .
وأشار الرئيس الأمريكي، في الموعد ذاته، إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 50 شخصا في الولايات المتحدة الأمريكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - احمد السبت 14 مارس 2020 - 18:48
ترامب. ربما هي رسالة من الرب لتأديبك بعدما بلغت من التكبر والجبروت عتيا.
2 - جابر السبت 14 مارس 2020 - 18:52
الملك والعظمة لله الواحد القهار الذي يجير ولا يُجار عليه.
3 - سعيد الراجي السبت 14 مارس 2020 - 19:01
في احدى حلقات الرسوم الكرتوني الشهير دي سامبسون بتث حلقة يظهر فيها ترامب ميت وموضوع في النعش وتوفي بسبب مرض غريب...؟
4 - عبدو السبت 14 مارس 2020 - 19:01
على حسب علمي أن نتائج الفحص لا تتعدى خمس ساعات. لماذا في الأيام القليلة المقبلة؟؟
5 - simo السبت 14 مارس 2020 - 19:17
كيف لرئيس أقوى دولة في العالم أن ينتظر نتائج التحاليل؟ فهو يريد استغلال الظرف والمناورة وحتى البورصة. فهو رجل البيزنيس. فقد أدخل الوباء في الأمن القومي وأمر بتدخل الجيش وسيحصل على 50 مليار دولار ووضعوا في الحسبان إصابة 160 مليون. إنها عقيدة الجيش الأمريكي الذي يتنبأ بأسوء الحالات ومندمجة مع عقلية البزنيس. علما أن ميزانية الطوارء تفوق 200 مليار. فهناك عدة أسئلة تطرح والأيام المقبلة ستكشف على ابمستور.
6 - ahmed السبت 14 مارس 2020 - 19:20
لو بحث الناس أكثر سيفهكون بأن ترامب و أمثاله هم أحجار على رقعة شطرنج، وأن الاعبين هم من يحدد مجرى اللعبة، و هي لعبة لا يعرف مستوايتها أحد إلا الله ، و هو المستعان على ما يحصل للأمة الإسلامية الآن.
7 - متتبع السبت 14 مارس 2020 - 19:21
من الممكن هده اخر محطة لترامب على الكرة الارضية زعيم دولة عضمى يموت بنزلة برد حادة هو من صنعه وضلم به البشر فانقلب السحر على الساحر
8 - REDA السبت 14 مارس 2020 - 19:23
ان الله سبحانه و تعالى اتاه الملك لشئ هو يعلمه وسوف ياخد ملكه كيف ما شاء وقت ما شاء
قال لشيخ الشعروي رحمه الله (ان الظلم من جنود الرحمان)
قال لشيخ الشعروي رحمه الله (ان الظلم من جنود الرحمان)
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