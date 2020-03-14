رئيس أمريكا ينتظر نتائج تحاليل "فيروس كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت فى واشنطن، أنه خضع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ونقلت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب، في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قوله أن نتائج الاختبارات المعملية ستظهر في غضون أيام قلائل .

وأشار الرئيس الأمريكي، في الموعد ذاته، إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 50 شخصا في الولايات المتحدة الأمريكية.