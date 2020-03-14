تفريق احتجاج مناهض للنظام في الجزائر العاصمة

هسبريس - أ.ف.ب

فرّقت الشرطة الجزائرية، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية للحراك في العاصمة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا.س.

واستجابة لدعوات صدرت في يوم "الجمعة الـ56 من الحراك"، الذي تظاهر خلاله آلاف الأشخاص على الرغم من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حاول السبت نحو 200 شخص التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.

لكن بعد تقدم الغاضبين حوالى 200 متر عمدت عناصر شرطةـ مسلحة بهراوات ودروع، إلى تفريق التجمع.

وعقب إطلاقهم شعارات مناهضة للنظام الحاكم، على غرار "الجنرالات إلى المزبلة" و"ستنال الجزائر استقلالها" و"سلطة قاتلة"، طاردت الشرطة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا.

تلت ذلك محاولات عديدة لإعادة التجمهر؛ لكن الشرطة أحبطتها.

ومنعت الشرطة محاولة مماثلة في وهران، المدينة الكبيرة غرب الجزائر، وفق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

بعد أكثر من عام على انطلاقها، تتواصل مسيرات الحراك كل يوم جمعة، والثلاثاء بالنسبة إلى الطلبة؛ لكن وجهت أيضا دعوات للتظاهر أيام السبت بعد مرور عام على أول تظاهرة في 22 فبراير الماضي.

وليس هناك إجماع على هذه الدعوات بين أنصار الحراك والإعلام الداعم له، حتى أن البعض اعتبرها "استفزازات".

وقمعت تظاهرات السبت، للمرة الرابعة على التوالي في العاصمة.

والسبت الماضي، فرق تجمّع عند بداية تشكله بعنف وأوقف نحو 30 معارضا شاركوا فيه، بينهم وجوه بارزة في الحراك.

وفي بيان أصدره الجمعة، دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى "إنهاء المضايقة القضائية" في حق نشطاء الحراك بعد محاكمات عديدة هذا الأسبوع شهدت إصدار أحكام وتأجيل النظر في بعض القضايا.