24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد (5.00)

  2. النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)

  3. هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  4. نهاية كورونا بالصين (5.00)

  5. رصيف الصحافة: تهريب "الكمامات الطبية" يجر مهربين إلى القضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تفريق احتجاج مناهض للنظام في الجزائر العاصمة

تفريق احتجاج مناهض للنظام في الجزائر العاصمة

تفريق احتجاج مناهض للنظام في الجزائر العاصمة
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 14 مارس 2020 - 20:50

فرّقت الشرطة الجزائرية، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية للحراك في العاصمة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا.س.

واستجابة لدعوات صدرت في يوم "الجمعة الـ56 من الحراك"، الذي تظاهر خلاله آلاف الأشخاص على الرغم من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حاول السبت نحو 200 شخص التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.

لكن بعد تقدم الغاضبين حوالى 200 متر عمدت عناصر شرطةـ مسلحة بهراوات ودروع، إلى تفريق التجمع.

وعقب إطلاقهم شعارات مناهضة للنظام الحاكم، على غرار "الجنرالات إلى المزبلة" و"ستنال الجزائر استقلالها" و"سلطة قاتلة"، طاردت الشرطة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا.

تلت ذلك محاولات عديدة لإعادة التجمهر؛ لكن الشرطة أحبطتها.

ومنعت الشرطة محاولة مماثلة في وهران، المدينة الكبيرة غرب الجزائر، وفق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

بعد أكثر من عام على انطلاقها، تتواصل مسيرات الحراك كل يوم جمعة، والثلاثاء بالنسبة إلى الطلبة؛ لكن وجهت أيضا دعوات للتظاهر أيام السبت بعد مرور عام على أول تظاهرة في 22 فبراير الماضي.

وليس هناك إجماع على هذه الدعوات بين أنصار الحراك والإعلام الداعم له، حتى أن البعض اعتبرها "استفزازات".

وقمعت تظاهرات السبت، للمرة الرابعة على التوالي في العاصمة.

والسبت الماضي، فرق تجمّع عند بداية تشكله بعنف وأوقف نحو 30 معارضا شاركوا فيه، بينهم وجوه بارزة في الحراك.

وفي بيان أصدره الجمعة، دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى "إنهاء المضايقة القضائية" في حق نشطاء الحراك بعد محاكمات عديدة هذا الأسبوع شهدت إصدار أحكام وتأجيل النظر في بعض القضايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الله السبت 14 مارس 2020 - 21:03
برافو الجزائريين هذا النظام لم ياتي بشيء جديد فهو جاء ببرنامج يفرق ويزيد العداوة بين المغاربة والجزائريين نحن نريد السلام نحن مسلمين ولا ينبغي لنا أن نفترق ولا ان نظمر العداوة لبعظنا اللهم انصر الحق وابعد عن ساحتنا الظالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.