24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد
- 10 وفيات جديدة في بريطانيا بسبب "وباء كورونا"
- تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس
- "وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة
- وزارة التربية تتعهد بضمان التحصيل الدراسي للتلاميذ
النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)
هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)
رصيف الصحافة: تهريب "الكمامات الطبية" يجر مهربين إلى القضاء (5.00)
- عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب - (227)
- "كورونا" يصيب المغاربة بجنون التسوق .. و"هستيريا" تعم المحلات - (176)
- مغاربة يناشدون الملك بالتدخل لجلب جثث "ضحايا كورونا" من إيطاليا - (107)
- المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد - (99)
- المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا بلجيكا والبرتغال - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس وزراء الجزائر: لا نستغل كورونا ضدّ الحراك
نفى رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، اليوم السبت أن تكون السلطة قد استغلت انتشار فيروس كورونا المستجد لمحاولة إيقاف الحراك الشعبي المطالب بالتغيير منذ ما يزيد عن سنة، وذلك ردا على اتهامات بعض نشطاء الحراك.
واتهم عدد من نشطاء الحراك السلطة الفعلية بالبلاد بمحاولة التخويف من التجمعات والتجمهر "بحجة انتشار كورونا، للتخلص من الحراك"، في حين علت أصوات أخرى من المسيرات مطالبة بتوقفها إلى أن تتناقص وتيرة انتشار الفيروس.
جاءت تصريحات جراد خلال تدشينه مصلحة جديدة بالمستشفى الجامعي "فرانس فانون"، بمدينة البليدة، لوضع المشتبه بإصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.
وأكد جراد حرصه على توعية الجزائريين، الذي يخرجون للتظاهر، بقوله: " لن نمنعهم، ولكن عليهم أن يتخذوا التدابير الوقائية اللازمة".
ودعا عبد العزيز جراد المواطنين إلى "التقليل من تنقلاتهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا"، مشددا على أن "الرأي العام يجب أن يعي بخطورة هذا الوباء، وعلى الإدارة الصحية أن تقوم بواجبها لمواجهته".
وأوضح رئيس الوزراء الجزائري أن كبرى دول العالم أصابها فيروس كورونا، وليس الجزائر فقط، مشددا على أن "أي إنسان، مهما كانت مكانته، قد يكون مصابا بهذا المرض".