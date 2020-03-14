24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)

  2. هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  3. نهاية كورونا بالصين (5.00)

  4. ترامب يعلن "حالة طوارئ وطنية" لمكافحة "كورونا" (5.00)

  5. رصيف الصحافة: تهريب "الكمامات الطبية" يجر مهربين إلى القضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تسجل 175 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

إيطاليا تسجل 175 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

إيطاليا تسجل 175 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 مارس 2020 - 19:30

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 175 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي عدد المصابين في إيطاليا 21 ألفا و 157 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 1441، وفقا لنشرة يومية تصدرها وكالة الحماية المدنية.

وزادت العدوى بنسبة تعادل 20 % والوفيات بنسبة 14 % عند المقارنة مع إحصائيات أمس الجمعة.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية المركزة بنسبة 14 %، ليصل إلى 1518 مصاب ومصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - شمس الدين السبت 14 مارس 2020 - 19:43
الوضع كارثي ولا يبشر بالخير ... نسأل الله السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.