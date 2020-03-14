إيطاليا تسجل 175 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 175 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي عدد المصابين في إيطاليا 21 ألفا و 157 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 1441، وفقا لنشرة يومية تصدرها وكالة الحماية المدنية.

وزادت العدوى بنسبة تعادل 20 % والوفيات بنسبة 14 % عند المقارنة مع إحصائيات أمس الجمعة.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية المركزة بنسبة 14 %، ليصل إلى 1518 مصاب ومصابة.