فرنسا تعلن إغلاق المقاهي والمطاعم لمحاصرة الوباء

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الوزير الأول الفرنسي، مساء اليوم السبت، عن إغلاق مؤقت للمطاعم والمقاهي عبر أرجاء البلاد.

وقال المسؤول الفرنسي نفسه، ضمن خطاب موجه إلى مواطني بلده، إن هذا الإجراء يأتي لمحاصرة "فيروس كورونا".