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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعلن إغلاق المقاهي والمطاعم لمحاصرة الوباء

فرنسا تعلن إغلاق المقاهي والمطاعم لمحاصرة الوباء

فرنسا تعلن إغلاق المقاهي والمطاعم لمحاصرة الوباء
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 مارس 2020 - 19:51

أعلن الوزير الأول الفرنسي، مساء اليوم السبت، عن إغلاق مؤقت للمطاعم والمقاهي عبر أرجاء البلاد.

وقال المسؤول الفرنسي نفسه، ضمن خطاب موجه إلى مواطني بلده، إن هذا الإجراء يأتي لمحاصرة "فيروس كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محمد الجابر السبت 14 مارس 2020 - 19:56
هل تعلم ان فرنسا الدوله الوحيده في العالم اللي عدد وفياتها بسبب الفيروس اكثر من عدد المصايين الللي تشافو
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-30
2 - mjalwake fnew york السبت 14 مارس 2020 - 19:58
le monde entier otage de Corona.
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7
3 - مغربي السبت 14 مارس 2020 - 19:59
غدا أو بعد غد ستجد المغرب يطبق نفس الأمر تابعون دائما و سنبقى كذلك مند كم من يوم ونحننطالب بذلك لكننا نأبى إلا التقليد
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11
4 - أحمد السبت 14 مارس 2020 - 20:02
ترقبوا اعلان المغرب كذلك لمثل هذا القرار بداية الأسبوع المقبل
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13
5 - OUSSAMA السبت 14 مارس 2020 - 20:03
أتوقع نفس الإجراءات في بلدنا العزيز هذا بعد أيام لأنه متلا في و م أ تتوقع السلطات إصابة الملايين الأمريكيتين بهذا الفيروس يعني إنهار النظام الصحي في البلاد هذا هو الحل للحد من هذا الفيروس الدي قال عنه البعض أنه مجرد مؤامرة
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6
6 - عثمان السبت 14 مارس 2020 - 20:04
يجب غلق المقاهي و المطاعم لانها اكثر الاماكن نقلا للعدوى
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12
7 - mmm1962 السبت 14 مارس 2020 - 20:06
la france est entré en guerre avec le corona virus et c est bientôt l armée qui va faire respecter la loi c est ça une grande puissance
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3
8 - كرونا و العالم الجذيذ السبت 14 مارس 2020 - 20:08
حكم العالم عبر الإنترنت و الذراسة عبر الانترنت و الجلسات و الاجتماعات لروساء الذول عبر الأنترنت امر لا مفر منه و مشروع سيعمل به في شهور كرونا تمهيذن لمستقبل جذيذ وعالم جذيذ ينتضر البشرية بتكلفة اقل في الموارد و الأموال إلى اخره
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2
9 - محمد المنصوري السبت 14 مارس 2020 - 20:08
في المغرب أيضا يجب غلق المطاعم و المقاهي و ليس المدارس.
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6
10 - Observateur السبت 14 مارس 2020 - 20:10
الله يخاليكوم، اللي واضع شي برميل ديال الماء ف شي زنقة أو شارع مرفوق بكاس مربوط بقانبا يحايادو. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، منذ الإستقلال واحنا كنصايبو الأزبال في الشوارع!! تفشي الفيروس مناسبة باش نتواقفوا على هذه السلوك الهمجية
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11
11 - zelloufi السبت 14 مارس 2020 - 20:16
ما هدا الوباء لقد ارعب الجميع حتى القهوه احسبها علينا الله يحفض الجميع ستغلق المقاهي و المطاعم في المغرب في القريب العاجل
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5
12 - احسينه السبت 14 مارس 2020 - 20:17
ويبقى هو الحل الانسب لتفشي هدا المرض المعدي.
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3
13 - عالم فزيائي السبت 14 مارس 2020 - 20:26
نعم يجب الابتعاد على المطاعم والمقاهي لانها بؤرة الفيروس المطاعم جلها امراض يجب الابتعاد على الوجبات السريعة مثل البيتزة ونقانق والكفتة لان مصدرها هو الامراض هنا في المغرب لا توجد مرقبة ولا بطاقة صحية ونحن ندخل الى اجسامنا الامراض الخطيرة
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2
14 - هشام السبت 14 مارس 2020 - 20:27
صافي المغرب و مسيريه غاينقلو و يسمعو من ماماهم فرانسا و غايديرو بحاااالها
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3
15 - فدوى السبت 14 مارس 2020 - 20:28
هكدا أحسن لتفشي هدا الوباء الخطير
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1
16 - فدوى السبت 14 مارس 2020 - 20:29
ويبقى هو الحل الأمثل لتفشي هدا المرض الخطير.
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1
17 - العيد السبت 14 مارس 2020 - 20:34
بادرة جيدة لما لا يتم تفعيلها في بلادنا أيضا لأن المقاهي جد مملوؤة و ثقافة البراد الواحد منتشرة بكثرة
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1
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