الإصابة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى خافيير سولانا

هسبريس - أ.ف.ب

يرقد خافيير سولانا، الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق، البالغ من العمر 77 عاما، في المستشفى في مدريد منذ الأربعاء بعدما أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أكد مصدر قريب منه لـ"فرانس برس" اليوم السبت.

وقال المصدر: "تبين أنه مصاب؛ لكنه في حال مستقرة"؛ فيما كتب سولانا على تويتر: "أنا في طور التعافي"، ردا على سؤال أحد مستخدمي الموقع.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" المحافظة أن سولانا، الوزير الأسبق في الحكومات الاشتراكية الإسبانية برئاسة فيليبي غونزاليس بين 1982 و1995، موجود في أحد مستشفيات مدريد منذ الأربعاء.

وتولى سولانا الأمانة العامة لحلف الأطلسي بين 1995 و1999، قبل أن يشغل لعشرة أعوام منصب المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وتفشى "كورونا" المستجد بسرعة في إسبانيا الأسبوع الفائت، وتسبب بوفاة 136 شخصا ليغدو هذا البلد الأوروبي الثاني الأكثر تضررا بعد إيطاليا. وتجاوزت حصيلة المصابين فيه، السبت، 5700 شخص.