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كُتّاب وآراء
السعودية تعلن إيقاف المناسبات الاجتماعية العامة بسبب فيروس "كورونا"
قررت السلطات السعودية إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، اضافة الى الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك ابتداءً من اليوم الأحد ضمن الاجراءات للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان لها مساء السبت إن هذا الاجراء جاء ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على الفيروس، والحدّ من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، لمنع انتشار هذا الفيروس، والمتعلقة بالتعقيم والتهوية في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها.
كما وجهت الوزارة بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق أمس عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد إلى 103 حالات ، بينما انتشر الفيروس في 138 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.