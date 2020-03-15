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إصابة زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بـ"كورونا"
الأحد 15 مارس 2020 - 00:09
أعلنت مصادر إسبانية رسمية، قبل قليل، إصابة زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بفيروس "كورونا" المستجد.
(التفاصيل بعد قليل)