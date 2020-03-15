إصابة زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بـ"كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت مصادر إسبانية رسمية، قبل قليل، إصابة زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بفيروس "كورونا" المستجد.

(التفاصيل بعد قليل)