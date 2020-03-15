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الرئيسية | خارج الحدود | طبيب البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بـ"كورونا"

طبيب البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بـ"كورونا"

طبيب البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بـ"كورونا"
هسبريس - رويترز
الأحد 15 مارس 2020 - 00:29

أعلن طبيب البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأميركي غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ". وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - GALA الأحد 15 مارس 2020 - 00:36
ابتسامة عريضة! يضحك على العالم
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4
2 - ماعز أليف الأحد 15 مارس 2020 - 00:38
لقد كان منتظرا ألا يكون مصابا....
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11
3 - عبد المنعم الأحد 15 مارس 2020 - 00:42
هذا هو السؤال... ما هو السر؟؟ هل من الممكن أن تكون لديه يد في تفشي الوباء؟؟ هل يحتفظ باللقاح؟؟؟ هل...... ؟؟؟
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-4
4 - حمو موليير الأحد 15 مارس 2020 - 00:46
الإعلان عن إصابته من عدمها له تأثير على أمريكا فمن المنطقي حتى وإن كان مصابا أن يتم الإعلان عن عكس ذلك لأنه رئيس أقوى دولة في العالم نظرا لما سيكون لدلك من تبعات سياسية و اقتصادية لهذا في هاته الحالة الكدب مشروع ولو على حساب المباديء.
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19
5 - مغربي امريكي الأحد 15 مارس 2020 - 00:49
خالط مجموعة من الاشخاص ثبت حملهم للفايروس. فحتى لو كانت التحاليل ايجابية لا أظن ان طبيب ترامب سيعترف بذلك. نفس الطبيب كذب مراة عديدة حول تمتع ترامب بصحة جيدة رغم انه يعاني شيئا ما من السمنة..قريبا سيظهر امام التلفاز ويقول لنا انه احسن رئيس بمناعة قوية على كوكب الارض... تعودنا على اكاذيبه
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