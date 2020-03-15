24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/03/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد
- 10 وفيات جديدة في بريطانيا بسبب "وباء كورونا"
- تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس
- "وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" (5.00)
النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)
هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب - (231)
- "كورونا" يصيب المغاربة بجنون التسوق .. و"هستيريا" تعم المحلات - (178)
- إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" - (133)
- مغاربة يناشدون الملك بالتدخل لجلب جثث "ضحايا كورونا" من إيطاليا - (127)
- المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا بلجيكا والبرتغال - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
طبيب البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بـ"كورونا"
الأحد 15 مارس 2020 - 00:29
أعلن طبيب البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأميركي غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون بالفيروس.
وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ". وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
3 - عبد المنعم الأحد 15 مارس 2020 - 00:42
هذا هو السؤال... ما هو السر؟؟ هل من الممكن أن تكون لديه يد في تفشي الوباء؟؟ هل يحتفظ باللقاح؟؟؟ هل...... ؟؟؟
4 - حمو موليير الأحد 15 مارس 2020 - 00:46
الإعلان عن إصابته من عدمها له تأثير على أمريكا فمن المنطقي حتى وإن كان مصابا أن يتم الإعلان عن عكس ذلك لأنه رئيس أقوى دولة في العالم نظرا لما سيكون لدلك من تبعات سياسية و اقتصادية لهذا في هاته الحالة الكدب مشروع ولو على حساب المباديء.
5 - مغربي امريكي الأحد 15 مارس 2020 - 00:49
خالط مجموعة من الاشخاص ثبت حملهم للفايروس. فحتى لو كانت التحاليل ايجابية لا أظن ان طبيب ترامب سيعترف بذلك. نفس الطبيب كذب مراة عديدة حول تمتع ترامب بصحة جيدة رغم انه يعاني شيئا ما من السمنة..قريبا سيظهر امام التلفاز ويقول لنا انه احسن رئيس بمناعة قوية على كوكب الارض... تعودنا على اكاذيبه
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5