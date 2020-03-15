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كُتّاب وآراء
الصين تسجل 10 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"
أعلنت مفوضية الصحية الوطنية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و199 حالة.
وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 20 إصابة إضافية مؤكدة بحلول نهاية يوم السبت 14 مارس الجاري
ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك 16 حالة من السكان العائدين المصابين في الخارج، مما يشير إلى تباطؤ في الإصابات المنقولة محليًا. وتم تسجيل الحالات الأربع الأخرى داخل مدينة ووهان.
وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في شهر دجنبر الماضي إلى 80 ألفا و844 حالة على مستوى البلاد، وتعافى من المرض 66 ألفا و911 حالة.