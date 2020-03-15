24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد
- 10 وفيات جديدة في بريطانيا بسبب "وباء كورونا"
- تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس
- "وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" (5.00)
- عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب - (231)
- "كورونا" يصيب المغاربة بجنون التسوق .. و"هستيريا" تعم المحلات - (178)
- إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" - (133)
- مغاربة يناشدون الملك بالتدخل لجلب جثث "ضحايا كورونا" من إيطاليا - (127)
- المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا بلجيكا والبرتغال - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإصابات بـ"كورونا" تنخفض في كوريا الجنوبية
انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أمس السبت، في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 حالة، وذلك لأول مرة منذ تاريخ 21 فبراير الماضي.
وذكر مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8162 حالة في البلاد.
وأبرز أن 45 حالة من حالات الإصابة الجديدة سجلت في دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (41 حالة و4 حالات على التوالي.
وأضاف أن العاصمة سيول وضواحيها سجلت 22 حالة جديدة على خلفية العدوى الجماعية في مركز اتصالات في سيول.
وخارج هذه المناطق، اكتشفت 3 حالات في كل من بوسان وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي على التوالي وحالة في كل من كوانغ جو وأولسان وسيجونغ.
وزاد عدد حالات الوفيات بـ 3 حالات عن العدد المسجل حتى منتصف ليلة يوم الجمعة ليصل المجموع إلى 75 حالة.
وخرج 120 مريضا من المستشفى يوم أمس ليرتفع عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء التام من فيروس كورونا إلى 834 شخصا.