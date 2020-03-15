الإصابات بـ"كورونا" تنخفض في كوريا الجنوبية

هسبريس – د.ب.أ

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أمس السبت، في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 حالة، وذلك لأول مرة منذ تاريخ 21 فبراير الماضي.

وذكر مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8162 حالة في البلاد.

وأبرز أن 45 حالة من حالات الإصابة الجديدة سجلت في دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (41 حالة و4 حالات على التوالي.

وأضاف أن العاصمة سيول وضواحيها سجلت 22 حالة جديدة على خلفية العدوى الجماعية في مركز اتصالات في سيول.

وخارج هذه المناطق، اكتشفت 3 حالات في كل من بوسان وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي على التوالي وحالة في كل من كوانغ جو وأولسان وسيجونغ.

وزاد عدد حالات الوفيات بـ 3 حالات عن العدد المسجل حتى منتصف ليلة يوم الجمعة ليصل المجموع إلى 75 حالة.

وخرج 120 مريضا من المستشفى يوم أمس ليرتفع عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء التام من فيروس كورونا إلى 834 شخصا.