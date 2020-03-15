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الرئيسية | خارج الحدود | الكونغو تعلن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

الكونغو تعلن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

الكونغو تعلن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد
هسبريس ـ رويترز
الأحد 15 مارس 2020 - 10:32

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو في بيان، اليوم السبت، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل كونغولي فرنسي يبلغ من العمر 50 عاما.

وأضاف المصدر نفسه أن المعني بالإصابة قد وصل إلى البلاد على متن رحلة جوية للخطوط الجوية الإثيوبية، وافدا من باريس، في الأول من مارس الجاري.

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