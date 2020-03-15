24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (183)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (119)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (117)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (92)
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جراد: "كورونا" يدفع الجزائر نحو ميزانية تكميلية
كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن الحكومة تستعد لإقرار قانون ميزانية تكميلي بما يسمح باتخاذ إجراءات هامة لمستقبل الاقتصاد الجزائري والقطيعة مع ممارسات الماضي.
وقال جراد، في برنامج للإذاعة الحكومية اليوم الأحد، إن النظام الاقتصادي الجديد يقوم على ثلاثة محاور، أولها تطوير الموارد البشرية ويشمل إعادة بناء المنظومة الصحية، وإعادة بناء المدرسة والجامعة، وثانيا التحول الاقتصادي من خلال التركيز والاعتماد على الطاقات المتجددة، ثم الاقتصاد الرقمي والمعرفة كمحور ثالث.
وأكد جراد أن حكومته تملك رؤية واضحة ومقاربة براغماتية وواقعية لمواجهة الأزمة متعهدا برفع القيود عن الاستثمارات الوطنية والأجنبية وعدم الالتزام بقاعدة 49/51 بالمئة إلا فيما تعلق بالقطاعات الاستراتيجية.
وشدد على أن الحكومة ستعمد إلى تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية للبلد، وأنها تملك الامكانيات لمواجهة تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب "فيروس كورونا"، وتراجع احتياطات النقد الأجنبي.
قال جراد :" نعمل من أجل جعل الجزائر بلدا ديمقراطيا، وبلد الحرية، والدستور الجديد سيضمن الفصل بين السلطات، ليكن وباء كورونا فرصة لتوحيد الجزائريين، المسؤولية جماعية وليست فردية، كورونا وباء عالمي وكل دول العالم اتخذت تدابير للوقاية منه".