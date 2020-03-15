إغلاق المسجد الأقصى المبارك بسبب تفشي كورونا

هسبريس ـ رويترز

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، اليوم الأحد، إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، واستمرار الصلاة في ساحاته، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الشيخ عمر كسواني، مدير المسجد الأقصى، في تصريح صحافي لرويترز: "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق مصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

وأضاف كسواني: "الصلاة ستكون في ساحات المسجد؛ مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخله، والإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر".