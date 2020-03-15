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إغلاق المسجد الأقصى المبارك بسبب تفشي كورونا
الأحد 15 مارس 2020 - 11:35
قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، اليوم الأحد، إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، واستمرار الصلاة في ساحاته، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال الشيخ عمر كسواني، مدير المسجد الأقصى، في تصريح صحافي لرويترز: "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق مصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".
وأضاف كسواني: "الصلاة ستكون في ساحات المسجد؛ مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخله، والإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - التازي الأحد 15 مارس 2020 - 11:42
للبيت و للمصلين رب يحميهم، لماذا الغلق ؟ إنه أولى القبلتين.
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 15 مارس 2020 - 11:49
هذا هو المكان الذي لا يجب إغلاقه مهما حصل وعدم خروج المرابطين الذين بداخله.. لان خلوه وتوقف الصلاة به يعني الفرصة السانحة للصهاينة لهدمه وسيبكي المسلمون اسبوعا وينسون كما قال القذافي
3 - لطفك يارب الأحد 15 مارس 2020 - 11:52
اللهم ابعد عنا الخوف والفزع اغلاق المساجد هواكثر حاجة تحز في النفس نسال الله ان يطهر ارضه من هذا الوباء وان يشفي المرضى ويرحم الموتى وان يبعد عنا كل شيئ يغير حياتنا. اللهم صل وسلم على خاتم النبيئين وخير المرسلين محمد.اكثروا من الاستغفار والحوقلة.
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