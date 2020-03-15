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الرئيسية | خارج الحدود | سريلانكا تعلن عطلة للسيطرة على "فيروس كورونا"

سريلانكا تعلن عطلة للسيطرة على "فيروس كورونا"

سريلانكا تعلن عطلة للسيطرة على "فيروس كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 15 مارس 2020 - 16:55

قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا، اليوم الأحد، إنه تم حظر التجمعات العامة والخاصة، وفرض إجراءات حجر صحي، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت حكومة سريلانكا غدا الاثنين عطلة عامة في إطار إجراءات الحجر الصحي المستمرة؛ وسجلت سريلانكا 10 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من مئة حالة في المستشفى لأشخاص يعانون من أعراض.

وأضاف المتحدث نفسه أن أفراد الشرطة ومسؤولي الصحة قد يأمرون المرضى الذين لديهم أعراض بالتوجه للمستشفى أو البقاء في عزل منزلي، مشيرا إلى أنه قد يتم إلقاء القبض على من لا يفعلون ذلك.

وعلقت جميع الكنائس أنشطتها الدينية المقررة اليوم الأحد، وطالبت المواطنين بأداء الصلاة في المنزل كإجراء احترازي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الفيلسوف الأحد 15 مارس 2020 - 17:01
قرار منطقي لأنه هذا هو الحل...
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2 - كريم الأحد 15 مارس 2020 - 17:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب على المغرب فرض الحجر الصحي على الاقل منع التنقل بين المدن..
وباذن الله غادي نتغلبو علي هاذ الوباء..الصبر اخواني الصبر وكلشي غادي يفوت باذن الله ونتمناو من الله دوز هاذ العاصفة...
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