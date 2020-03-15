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كُتّاب وآراء
المملكة العربية السعودية تستعدّ لغلق المساجد مؤقتا
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، أنه في حالة اقتضت المصلحة العامة سيتم غلق المساجد مؤقتا، وإيقاف صلاة الجماعة، وذلك في خطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة " الرياض"، اليوم الأحد، عن آل الشيخ قوله: "أهل العلم يرون أنه يجب عدم ذهاب الشخص المصاب بمرض معدٍ إلى المساجد، سواء لصلاة الفروض أو لصلاة الجمعة، وذلك حتى لا ينقل العدوى للمصلين، كما أن أي شخص خائف على نفسه من الإصابة يجوز له أن يصلي في بيته".
ووصف الوزير السعودي الذين لم يلتزموا بتعليمات الوزارة بالمقصرين والمذنبين، وحذرهم من الحساب والوقوع تحت طائلة المسؤولية.
ونفى آل الشيخ تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في أي مسجد من مساجد السعودية، مشددا على أن "حكومة المملكة تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء".