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كُتّاب وآراء
فيدراليات ألمانيا تتخذ إجراءات عديدة لمكافحة الوباء
قرّرت مناطق ألمانيّة عدّة اتّخاذ إجراءات جذريّة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ على نحو أفضل، فعمدت إلى إغلاق المسابح وقاعات السينما والرياضة.
ومع تسجيلها 733 إصابة إضافيّة خلال يوم واحد، باتت ألمانيا، التي لديها الآن 3795 شخصًا مصابا بـ"كوفيد-19"، بينهم ثمانية توفوا، واحدةً من الدول الأكثر تضرّرًا من الفيروس في أوروبا.
وكانت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل طلبت، منذ الخميس الماضي، إلغاء "الأحداث غير الضروريّة"، ولكن في نهاية المطاف يعود إلى كلّ منطقةٍ في هذا البلد الفدراليّ قرار تحديد الإجراءات الواجب اتّخاذها.
ففي برلين، بات الآن يُحظّر خروج أيّ تجمّع يضمّ أكثر من 50 شخصًا. كما يجب أن تُوفّر المطاعم مسافة لا تقلّ عن متر ونصف متر بين الطاولات.
أما بالنسبة إلى المسابح وقاعات الرياضة ودور السينما والنوادي، فيتوجّب أن تُغلِق كلّها، وقد عمدت الشرطة مساء السبت إلى إغلاق عدد كبير منها.
أمّا منطقة شليسويغ هولشتين في الشمال الشرقي، التي سُجّلت فيها ستّون إصابة، فأوصت السلطات بتأجيل أو إلغاء المناسبات الخاصة، مثل حفلات الزفاف.
وفي مدينة كولونيا الواقعة بولاية "ريناني-دو-نور-ويستفالي"، وبها 1154 إصابة و5 وفيات، فقد تمّ حظر كلّ التجمعات ابتداء من الأحد وحتّى 10 أبريل.
وبهدف مكافحة الفيروس، أعلنت مناطق ألمانية عدة إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منع بعضها أصلاً التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص.
وألغي أو أرجئ كثير من المناسبات الثقافية والمباريات الرياضية والمعارض المهنية، وكذلك المؤتمرات السياسية في البلاد. وتواجه شركات عدّة، لجأ معظمها إلى العمل عبر الفيديو، تباطؤاً مع تقلص طلبياتها.