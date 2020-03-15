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كُتّاب وآراء
ماليزيا تسجل تفشي كورونا في تجمع بأحد المساجد
أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبها مرتبط بتجمع ديني، أقيم في مسجد، وحضره أكثر من عشرة آلاف شخص من عدة دول.
وأفادت وزارة الصحة الماليزية، في بيان، بإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد زاد بذلك إلى 428 حالة. وأضافت أن كل من شاركوا في الحدث، وكل من يخالطونهم عن قرب، سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.
وقالت السلطات الصحية في ماليزيا إن نحو 16 ألفا حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور، في الفترة من 27 فبراير وحتى الأول من مارس، وكان نحو 14.500 منهم من مواطني البلاد.