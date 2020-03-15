مسؤول إيراني: "كورونا" يسلب حياة 724 شخصا

هسبريس - رويترز

قال مسؤول إيراني في قطاع الصحة، على تويتر اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي للوفيات من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 724 حالة؛ بتسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المسؤول إلى أن 13938 شخصا تقريبا أصيبوا في أنحاء البلاد؛ وكتب علي رضا وهاب زاده، مستشار وزير الصحة الإيراني، "في الساعات الأربع والعشرين الماضية تأكدت إصابة 1209 حالات جديدة وتوفي 113 شخصا .. إجمالي عدد الوفيات بلغ 724 حالة".