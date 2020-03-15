وفيات "فيروس كورونا" تصل إلى 4 في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى أربع حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن حالة الوفاة الرابعة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 84 سنة من ولاية البليدة.

وأشار المصدر الرسمي نفسه إلى ارتفاع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد 19" الى 48 حالة عبر أرجاء التراب الجزائري.