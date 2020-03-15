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الرئيسية | خارج الحدود | متاجر تعلن رفض "الشراء بدافع الذعر" في بريطانيا

متاجر تعلن رفض "الشراء بدافع الذعر" في بريطانيا

متاجر تعلن رفض "الشراء بدافع الذعر" في بريطانيا
هسبريس - رويترز
الأحد 15 مارس 2020 - 13:55

ناشدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا المتسوقين، اليوم الأحد، التوقف عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها "تيسكو" و"سينسبري" و"أسدا" و"موريسونز"، إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعملائهم ودعوتهم إلى مراعاة الآخرين في طريقة تسوقهم.

وتقول هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، في الرسالة: "نتفهم مخاوفكم، ولكن شراء أكثر مما هو مطلوب قد يعني أحيانا ترك الآخرين دون احتياجاتهم؛ هناك ما يكفي للجميع إذا تعاوننا جميعا معا".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تعج، خلال الأيام الماضية، بصور أرفف فارغة في محلات "السوبر ماركت" الكبيرة في بريطانيا.

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