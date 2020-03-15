24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
- الحكومة تقنن أسعار الكمامات والمطهرات الكحولية
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (182)
- إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" - (138)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (106)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (88)
- "الداخلية" تتحرك لوقف المضاربة والزيادات المحتملة للأثمان بالأسواق - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا
أعلنت وزارة الصحة العمومية البلجيكية أن حصيلة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 886 حالة في البلاد، وذلك بعد تأكيد 197 إصابة جديدة اليوم الأحد.
ومن بين الحالات الجديدة سجلت 137 في المنطقة الفلامانية، و28 بوالونيا، و27 في بروكسيل.
وفي المجموع، تم إدخال ما مجموعه 136 شخصا المستشفى، وتم وضع 33 آخرين تحت العناية التنفسية منذ بداية الوباء ببلجيكا، التي سجلت إلى حدود الساعة أربع وفيات، جميعهم من الأشخاص كبار السن.
وتتوقع وزارة الصحة أن تتواصل الزيادة في عدد الإصابات بالعدوى خلال الأيام المقبلة.
وكان مجلس الأمن القومي البلجيكي، قد قرر يوم الخميس الماضي، برئاسة رئيسة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، صوفي ويليمس، إغلاق المدارس والأماكن العمومية وتعليق جميع الأنشطة الترفيهية، الرياضية، الثقافية والفلكلورية، سواء كانت عامة أو خاصة و"مهما كان حجمها"، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما يشمل هذا الإجراء، المفروض على كامل التراب البلجيكي، المقاهي والمطاعم، والنوادي الرياضية ودور السينما وقاعات العرض، والحفلات الخاصة وجميع الأماكن العمومية.
من جهة أخرى، نصحت بلجيكا مواطنيها بتأجيل جميع أسفارهم إلى الخارج بسبب التدابير المتخذة من طرف جميع دول العالم، سعيا إلى تطويق انتشار الوباء.