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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا

تسجيل 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا

تسجيل 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 15 مارس 2020 - 15:50

أعلنت وزارة الصحة العمومية البلجيكية أن حصيلة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 886 حالة في البلاد، وذلك بعد تأكيد 197 إصابة جديدة اليوم الأحد.

ومن بين الحالات الجديدة سجلت 137 في المنطقة الفلامانية، و28 بوالونيا، و27 في بروكسيل.

وفي المجموع، تم إدخال ما مجموعه 136 شخصا المستشفى، وتم وضع 33 آخرين تحت العناية التنفسية منذ بداية الوباء ببلجيكا، التي سجلت إلى حدود الساعة أربع وفيات، جميعهم من الأشخاص كبار السن.

وتتوقع وزارة الصحة أن تتواصل الزيادة في عدد الإصابات بالعدوى خلال الأيام المقبلة.

وكان مجلس الأمن القومي البلجيكي، قد قرر يوم الخميس الماضي، برئاسة رئيسة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، صوفي ويليمس، إغلاق المدارس والأماكن العمومية وتعليق جميع الأنشطة الترفيهية، الرياضية، الثقافية والفلكلورية، سواء كانت عامة أو خاصة و"مهما كان حجمها"، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

كما يشمل هذا الإجراء، المفروض على كامل التراب البلجيكي، المقاهي والمطاعم، والنوادي الرياضية ودور السينما وقاعات العرض، والحفلات الخاصة وجميع الأماكن العمومية.

من جهة أخرى، نصحت بلجيكا مواطنيها بتأجيل جميع أسفارهم إلى الخارج بسبب التدابير المتخذة من طرف جميع دول العالم، سعيا إلى تطويق انتشار الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - دعاء الأحد 15 مارس 2020 - 15:58
اللهم اشف الاوروبيين شعوب الحضارة والتقدم والضيافة حيث يستقبلون كل من داخت بيه الوقت دون ان يسئلوه عن دينه او اصله,اللهم انقص الهروي والمنافقين والارهابيين والعنصريين والانانيين.
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2 - عبد الرحمان الأحد 15 مارس 2020 - 16:01
القضية بدات تتحماض وبراكا من السخرية ....
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5
3 - عادل الأحد 15 مارس 2020 - 16:02
في بداية المرض ظل المغاربة يستهزؤون بالمرض، ولكن الآن بدأ الجد والقضية أصبحت خارج التغطية...
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9
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