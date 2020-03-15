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2000 إصابة و100 وفاة بكورونا في يوم بإسبانيا
الأحد 15 مارس 2020 - 15:25
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل حوالى ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة عبر البلاد، لتغدو الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.
وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما تُوفي 288 شخصاً جراء فيروس "كوفيد 19" في الدولة التي فرضت عزلاً شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.