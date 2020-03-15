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النمسا تفرض حظر تجوال وغرامة لتطويق كورونا

النمسا تفرض حظر تجوال وغرامة لتطويق كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 15 مارس 2020 - 15:12

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس حظر تجوال صارم على المستوى الوطني اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء النمساوية، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتم بدء دوريات للشرطة بالفعل لفرض هذا الإجراء، بداية من اليوم الأحد، وسوف تتم مطالبة التجمعات الكبيرة، مثل تلك الموجودة في الملاعب، بالعودة إلى المنازل وفقا للإجراءات.

وذكر مكتب المستشار أنه، ابتداء من يوم غد الاثنين، سيتم تغريم كل من يخالف الأمر مبلغا يصل إلى ألفي يورو.

وقال كورتس إن هناك ثلاثة أسباب فقط للاستثناء من القاعدة؛ اعتمادا على المهنة، والعمل الذي لا يمكن تأجيله أو تأديته من المنزل؛ والمهمات اللازمة أو مساعدة الآخرين.

وأضاف أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخروج بسبب الظروف العاجلة قد يفعلون ذلك فقط، بمفردهم أو مع الأشخاص الذين يعيشون معهم.

وحدد جوينتر بلاتر، رئيس حكومة ولاية تيرول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، القاعدة الجديدة بشكل أكثر صرامة، حيث قال: "لا يجوز لأحد مغادرة منزله دون سبب وجيه".

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