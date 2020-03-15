لومبادريا تسجل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم، تسجيل 252 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة لومبارديا شمالي البلاد.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا بسبب وباء "كوفيد 19" إلى 1809 حالة.