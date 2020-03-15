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الرئيسية | خارج الحدود | لومبادريا تسجل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لومبادريا تسجل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لومبادريا تسجل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 17:06

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم، تسجيل 252 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة لومبارديا شمالي البلاد.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا بسبب وباء "كوفيد 19" إلى 1809 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - من ميلان الايطالية الأحد 15 مارس 2020 - 18:19
العدد الإجمالي 1809 حالة وفاة في عموم إيطاليا لتصحيح المعلومة اليوم ردو بالكم في المغرب احتياط احتياط في إيطاليا فيروس خارج سيطرة
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8
2 - رياض الأحد 15 مارس 2020 - 18:20
نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والاخرة،اللهم اجعلها اخر الاحزان.
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5
3 - جمال الأحد 15 مارس 2020 - 18:21
عدد الوفيات لحد الساعة 18:15 وصل إلى 1809
إني مقيم في ايطاليا جهة Toscana
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2
4 - m.chtioui الأحد 15 مارس 2020 - 18:22
Sono 20.603 positivi e 1.809 morti e 2.335 guariti
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2
5 - عبد الله الأحد 15 مارس 2020 - 18:22
بسم الله إد جد الجد فلا مكان للهزل حان الوقت ،إني مهاجر الى ربي،
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6 - samir الأحد 15 مارس 2020 - 18:22
يربي ترزق سلامة يربي تلتف بعبدك .
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7 - بنمنصور محمد الأحد 15 مارس 2020 - 18:23
أقسم بالله العلي العظيم يلا الخلعة لي في تقد تفضي معايا.
راني عييت. نفيقو فصباح بكورونا ونتغذاو بكورونا و تنتعشاو بكورونا، يا ربي تصبرنا و تحفظنا كاملين.
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6
8 - مسمار جحا الأحد 15 مارس 2020 - 18:25
يجب على الحكومة المغربية فرض حالة طوارئ بالمغرب و منع المواطنين من السفر داخل المغرب لمدة أسبوعين قبل انتشار لمرض، أي تأخير ستتحمل الحكومة مسؤوليتها كما تأخرت من قبل في إلغاء دخول الجالية و السياح الى المغرب، اغلب الحالات جاءت من ايطاليا و اسبانيا و فرنسا لو كان تم وقف الرحلات قبل اسبوعين لكانت الاضرار أقل، الحالات ستظهر خلال اسبوعين القادمين و الحكومة لا تستطيع وقف عمل الشركات و الادارات و المصانع لأن المواطن البسيط هو من يرتاد هذه المؤسسات و نطالب الملك بالتدخل كما تدخل من قبل لأن الحكومة لا موقف لها سوى الضحك و الاستهتار بأرواح المواطنين
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3
9 - Elouafi الأحد 15 مارس 2020 - 18:26
للتصحيح 368 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1809, 2853 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي 24010
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