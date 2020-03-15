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إيطاليا تسجل 368 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
الأحد 15 مارس 2020 - 18:14
سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1809 حالة وفاة، وفق حصيلة قياسية جديدة نشرتها اليوم الأحد هيئة الوقاية المدنية الإيطالية.
وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 24747 إصابة.
وضمن الوفيات الـ368، تم تسجيل 252 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة لومبارديا شمالي البلاد.