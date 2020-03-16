‪حزب إسباني ينادي بترحيل "المهاجرين السريين"

هسبريس من الدار البيضاء

دعا زعيم حزب "فوكس" اليميني المتشدد، سانتياغو أباسكال، إلى ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين صوب المملكة المغربية، على ضوء تداعيات فيروس "كوفيد-19"، مبرّرا موقفه بـ"الوضع الاجتماعي المتأزم والمنظومة الصحية المنهارة في إسبانيا".

أباسكال، وفق ما تداولته وسائل إعلام في الجارة الإسبانية، انتقد القرار المغربي القاضي بإغلاق النقل الجوي والبحري والبري من وإلى إسبانيا، بفعل فيروس "كورونا" المستجد الذي تفشى في "المملكة الإيبيرية"، لافتا إلى أن "مئات المهاجرين غير النظاميين يستفيدون من التغطية الصحية بإسبانيا".

وأورد المسؤول الحزبي، عبر "تغريدة" له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "حان الوقت لإعادة المهاجرين غير النظاميين القادمين من مختلف مدن المغرب، بالنظر إلى استفادتهم من الرعاية الصحية المجانية"، مؤكدا أن النظام الصحي منهار بالجارة الشمالية.

وبعدما تحدث زعيم الحزب اليميني المتطرف عن إغلاق المغرب المعابر الحدودية في سبتة ومليلية، فضلا عن توقيف حركة النقل الجوي والبحري من وإلى إسبانيا، اعتبر المتحدث أن هذه "الخطوات وسيلة يوظفها المغرب لقطع أي صلة تربطه بإسبانيا".