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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يتسبب في أكثر من ألفي وفاة بأوروبا

"كورونا" يتسبب في أكثر من ألفي وفاة بأوروبا

"كورونا" يتسبب في أكثر من ألفي وفاة بأوروبا
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 15 مارس 2020 - 19:26

أودى وباء كورونا المستجد بأكثر من ألفي شخص في أوروبا، مع تسجيل 368 وفاة جديدة في إيطاليا خلال 24 ساعة؛ وذلك وفق إحصاء لفرانس برس، يستند إلى مصادر رسمية الأحد في الساعة 17,00 ت غ.

وأحصيت وفاة 2291 شخصا في أوروبا، معظمهم في إيطاليا (1809)، البلد الأكثر تضررا بعد الصين.

وتبقى أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بوتيرة هي الأسرع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Mohamed Fnideq الأحد 15 مارس 2020 - 19:40
هذا ما ينتظر المغرب صدقوني تنتظرنا كارثة عظمى في هذا البلد
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-23
2 - خالد بروج الأحد 15 مارس 2020 - 19:41
اللهم لنا اخوة وافراد من العائلة واحباب واصحاب واقارب في اوروبا .
اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم .
يا ربي انزل علينا مطرا يطهر ابداننا من الاسقام وقلوبنا من الضعف و النفاق . ان القدر بيدك الخير وانت على كل شيء قدير .
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26
3 - يوسف الأحد 15 مارس 2020 - 19:43
اللهم ألطف بنا يا رب، الأمر أصبح جدي و خطير للغاية، كإجراء إستباقي نرجو من السلطات منع التجوال إلا للضرورة القصوى.
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21
4 - المغربيالحر جرف تافلالت الأحد 15 مارس 2020 - 20:07
إلى mohamed fnideg صاحب التعليق الاول أقول لك .
سامحك الله على تعليقك .كن عاقل وحشم واطلب الله السلامة راك غالط ....
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