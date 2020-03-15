"كورونا" يتسبب في أكثر من ألفي وفاة بأوروبا

هسبريس - أ.ف.ب

أودى وباء كورونا المستجد بأكثر من ألفي شخص في أوروبا، مع تسجيل 368 وفاة جديدة في إيطاليا خلال 24 ساعة؛ وذلك وفق إحصاء لفرانس برس، يستند إلى مصادر رسمية الأحد في الساعة 17,00 ت غ.

وأحصيت وفاة 2291 شخصا في أوروبا، معظمهم في إيطاليا (1809)، البلد الأكثر تضررا بعد الصين.

وتبقى أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بوتيرة هي الأسرع.