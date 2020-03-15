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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

فرنسا تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

فرنسا تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 20:21

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم، أنه تم إحصاء أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 5400 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 120 شخصا في فرنسا.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران، أن هناك 31 وفاة إضافية مقارنة بأمس السبت و"مئات الإصابات الخطيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سرمد الحق الأحد 15 مارس 2020 - 20:48
أوربا ستعيش أزمة خانقة لا مثيل لها فالفيروس سيبقى جاثما على اراضيهم و الاصابات ستنتقل من العشرات و المئات الى الآلاف و فرنسا قريبا ستعلن الحجر العام عندها سيحدوا المغرب حدوها.
الحجر ليس الهدف منه بالنسبة لدولة السيطرة على الوباء كلا بل السيطرة على الخوف و الأمن و النظام الصحي و ضمان بقاء الدولة .
إذ لو لو تركوا الأمور دون حجر ستتصاعد الإصابات من المئات و الآلاف فورا الى مئات الآلاف ليصل في يوم واحد مئة ألف أو مليون و الموتى بالآلاف حينها سيغرق النظام الصحي و ينهار بجملته و ستسقط الدولة في عيون الناس و سيسود نظام الغالب و المغلوب و السيطرة و الفوضى العارمة وقانون المناطق و الجماعات مع قانون الغاب الى ان تتلاشى الدولة بجميع مؤسساتها .إدن فمع استمرار الوباء فلا حل في الأخير إلا أن تسود الجيوش الشوارع لتضرب بيد من حديد قصد تطبيق الحجر الإلزامي الصارم جدا .
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-2
2 - alfonso الأحد 15 مارس 2020 - 20:53
مهما تقدم الدول الاوروبيه في المجال الصحي مع ذلك لا تستطع التحكم في هذا الوباء انه امر الله اذا جاء امر الله فلا راد له نسأل الله ان يتوفانا وهو راض عنا نحن نعيش في فرنسا واصبحت الشوارع فارغة المساجد مقفلة الكل يعيش حالة من الخوف من عقاب الله الله ارض عنا
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5
3 - ككاتب الأحد 15 مارس 2020 - 20:55
لاحظت أن اليوم عدد الوفيات والاصابات مرتفع حول العالم
يارب لطفك فنحنن أضعف من أضعف جندك
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11
4 - الفيلسوف الأحد 15 مارس 2020 - 21:03
فرنسا و غيرها من الدول الاوروبية فشلت في التصدي للجائحة وسوف تدمر نفسها بنفسها مند البداية لم ياخد مسووليها الأمر بمحمل من الجد واكتشف نقص حاد في المعدات و التجهيزات الطبية...
بل إن خيار الكمامات استبعد مند البداية نضرا لعدم توفرها اصلا و الأجهزة الأمنية هناك قامت باخافئها عن المواطنين خوفا من انتشار الفوضى و الاحتجاجات فالكمامات تساعد على إخفاء الهوية وهذا ما لا يريدونه...تذكرو فقط مشهد الأقنعة في فيلم الجوكر.
انتشر المرض و أصبح يهدد المسوولين ليس في مناصبهم بل في أرواحهم..
انتشر في اوساط الإعلام بان الكمامات غير ضرورية لتنتقل تلك الدول مباشرة إلى حضر التجوال...
اتمنى ان يستفيد المغرب..
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