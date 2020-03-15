فرنسا تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم، أنه تم إحصاء أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 5400 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 120 شخصا في فرنسا.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران، أن هناك 31 وفاة إضافية مقارنة بأمس السبت و"مئات الإصابات الخطيرة".