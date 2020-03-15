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كُتّاب وآراء
ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الجزائر
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 54 حالة من بينها أربع وفيات.
وأوضح بيان صحافي لوزارة الصحة أنه من بين الحالات الـ6 الجديدة، 5 منها سجلت بولاية البليدة كانت باتصال مع الحالات الأولى، فيما تعود الحالة الأخرى لمواطن إيراني متواجد بولاية أدرار.
وشدد المصدر ذاته على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين"، كما "يبقى نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته ساري المفعول والفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
كورونا سوف يغير اقتصاد العالم و ربما حتى الخريطة السياسية.