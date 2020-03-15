24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل (5.00)

  2. فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)

  3. هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)

  4. مهاجرات مستعبدات (5.00)

  5. خداع المفاهيم .. وهم الهوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الجزائر

ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الجزائر

ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الجزائر
هسبريس - متابعة
الأحد 15 مارس 2020 - 20:42

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 54 حالة من بينها أربع وفيات.

وأوضح بيان صحافي لوزارة الصحة أنه من بين الحالات الـ6 الجديدة، 5 منها سجلت بولاية البليدة كانت باتصال مع الحالات الأولى، فيما تعود الحالة الأخرى لمواطن إيراني متواجد بولاية أدرار.

وشدد المصدر ذاته على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين"، كما "يبقى نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته ساري المفعول والفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الفيلسوف الأحد 15 مارس 2020 - 20:50
جميع الدول التي استهزات بكورونا سيوف يموت شعوبها بالآلاف...
كورونا سوف يغير اقتصاد العالم و ربما حتى الخريطة السياسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
2 - oujdi الأحد 15 مارس 2020 - 20:55
كرونا تحكم العالم بأكمله الدول الضعيفة و القوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - ويسخديجة الأحد 15 مارس 2020 - 20:58
السلام عليكم اللهم ألطف بنا و بهم و لسائر خلقك يا رب تشفي الجميع و أنزل عفوك فأنت القادر على كل شيء،نتمنى من الجميع الالتزام بنصائح النظافة و اتباع الارشادات،و الملاحظ أن الناس لازالت تأخذ هذا على محمل من الهزل و الضحك و الاستهتار لازال الجميع يجتمعون بالمقاهي و لازال المصافحة و تبادل القبل و العناق و هذا كله خطير لا نعرف من حامل للفيروس فمزيدا من الحزم و الجدية و الله المشافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - حنان الأحد 15 مارس 2020 - 21:03
نسأل يا الله السلامة ونعمة الصحة وان وتهز هدا البلاء على أشقائنا وإخواننا انك سميع الدعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - الصحراء المغربية الأحد 15 مارس 2020 - 21:04
أتمنى السلامة والعافية لجيراننا رغم لحريق الراس من يحكمونهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - amaghrabi الأحد 15 مارس 2020 - 21:17
كل طاغ مهلوك,اليتيم يبكي والعبد او الله "عند البعض"يزيده,حكام الجزائر اليوم في حالة يرثى لها,الحراك المبارك ازعج عقولهم وافسد نومهم وراحتهم,ثم انهيار اثمان النفط الى ادنى المستويات والمرض كرونا التي أصبحت مشتركة في دول العالم وبالتالي مصيبة عالمية.واتمنى من حكام الجزائر ان يعاودوا حساباتهم مع خالقهم ومع شعبهم ومع جيرانهم فانهم يسيرون الى الواهية وهم غافلون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - Abdelhak الأحد 15 مارس 2020 - 21:24
إلى الفيلسوف. أتفق معك في كون وباء كورونا سوف يغير اقتصاد العالم ولكن سوف لن يغير الخريطة السياسية العالمية لأن من يتحكم في هذا الوباء لا يهمه شيء سوى اقتصاد الصين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - متابع الأحد 15 مارس 2020 - 21:24
مواطن إيراني قادم من بؤرة الفيروس حاملا معه أيضا سم التشيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.