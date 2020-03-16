14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.

وقالت السلطات إنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس 4 منهم في هوبي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.