24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/03/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
- سفير الصين: هكذا واجهنا وباء "كورونا" بالتضامن والدعم والتضحية
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (184)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (123)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (119)
- المغاربة يُصْبحون على انخفاض في أسعار المحروقات بدرهم واحد - (102)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين
الاثنين 16 مارس 2020 - 01:41
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.
وقالت السلطات إنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس 4 منهم في هوبي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.