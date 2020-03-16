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كُتّاب وآراء
تسجيل أول وفاة بعدوى كورونا في مملكة البحرين
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "حالة الوفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا".
وأضافت أن "المتوفية حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر".
وأكدت الوزارة أن "الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا، فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية".
وتعد هذه أول حالة وفاة في الدول الخليجية الست. وبحسب وزارة الصحة البحرينية فإن إجمالي الإصابات القائمة بالفيروس تبلغ في البحرين 143 حالة تخضع للعلاج، فيما تعافت حتى الآن 77 حالة.