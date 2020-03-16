24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)

  2. فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر (5.00)

  3. المغرب يشرع في تعقيم الفضاءات العمومية من أجل محاصرة "كورونا" (5.00)

  4. الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا" (5.00)

  5. "خلّيك فدارك" .. حملة تنادي بملازمة المنازل للوقاية من "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا فارغة في أول أيام الطوارئ بسبب كورونا

إسبانيا فارغة في أول أيام الطوارئ بسبب كورونا

إسبانيا فارغة في أول أيام الطوارئ بسبب كورونا
هسبريس - إفي
الاثنين 16 مارس 2020 - 14:00

خلت شوارع إسبانيا، صباح الاثنين، من المواطنين في أول يوم عمل منذ بدء سريان حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة يوم السبت، إزاء القلق من تفشي فيروس "كورونا" المستجد؛ فلا توجد متاجر مفتوحة غير الضرورية منها، كما شهدت حركة المرور انخفاضا كبيرا على الطرق المؤدية إلى المدن الكبيرة.

وشهدت الجارة الشمالية للمغرب، خلال الساعات الـ24 الماضية، زيادة كبيرة في حالات الإصابة المعلنة بالفيروس، لتصل إلى ما يقرب من ثمانية آلاف حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات من هذا الوباء 288، معظمها في منطقة مدريد.

وعلى هذا النحو، ظهرت اليوم الحافلات فارغة وكذلك محطات مترو الأنفاق، وشهدت الحركة المرورية انخفاضا كبيرا في الطرق المؤدية إلى المدن الكبيرة؛ بينما يقبع المواطنون في منازلهم ما لم يضطر أحدهم للذهاب إلى العمل، إذا لم يتمكنوا من العمل عن بعد.

ويستعد السكان، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، للامتثال لتعليمات السلطات بعدم التنقل في الشوارع وعدم استخدام وسائل النقل العام، باستثناء الضرورة القصوى.

ولضمان السلامة والامتثال للأوامر، يتم نشر عناصر كل من الشرطة الفيدرالية والمحلية والبلدية وكذلك أفراد من الحرس المدني ووحدات من الجيش في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت وحدة الطوارئ العسكرية، المعروفة جيدا بين الإسبان لمساعدتها في الكوارث الكبرى، يوم الأحد، في إجراء "فحوصات أولية" في سبع مدن حيث قد يكون هناك خطر أكبر لانتشار الفيروس، مثل مدريد وفالنسيا وإشبيلية وسراقسطة، واليوم ستوسع نشاطها إلى باقي مناطق البلد الأوروبي.

وفي محاولة لتخفيف العبء الملقى على عاتق المستشفيات، قد يعتمد المسؤولون في جميع المناطق على مؤسسات الصحة الخاصة، كما أمرت الحكومة أمس لمواجهة الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على اعتماد إجراء جديد وطريقة جديدة لزيادة القدرات اللوجيستية بهدف إجراء المزيد من اختبارات تحديد الإصابة بالفيروس بعد إجراء أكثر من 30 ألف اختبار بالفعل.

وإلى جانب المشكلات الناجمة عن تفشي "كوفيد-19"، منذ اليوم تطبق حالة التأهب إزاء سقوط ثلوج ومطر وهبوب رياح في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جزر الكناري؛ وهو ما يعقد حركة المرور في المناطق الشمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - فلنسيا الاثنين 16 مارس 2020 - 14:16
البارح فلنسيا خاوية واليوم اكتر.......البوليس كيدورو مزيان.... حتى واحد ميخرج مزيرين الامور الناس واعية وكتنفد الاوامر.... لوطوروت خاوية.... البوليس كيبيعو الخضرة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - nabil الاثنين 16 مارس 2020 - 14:17
اللهم الطف بنا .جارتنا موبوءة و نحن مهددون .
اللهم انا نعوذ بك من سيئ الاسقام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.